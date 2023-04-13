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Осенью Россия может активизировать ракетные удары по Украине – Генштаб

Олексій Громов
Фото: УНИАН

Россия планирует начать производство крылатых ракет Х-50, что может означать усиление ракетных ударов по Украине осенью.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

— Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны, — сказал он.

Громов отметил, что с февраля 2022 года РФ израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав около 8 тысяч таких ракет, главным образом класса земля-земля.

По его словам, при этом на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что армия РФ использовала стратегический запас дальнобойных высокоточных ракет на удары по украинской инфраструктуре, но продолжает пополнять запасы.

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Источник: брифинг в Military Media Center

Война в Украине, ВСУ, Ракетные удары России
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