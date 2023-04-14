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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Есть вопросы по тем или иным моментам: Данилов о задержке поставок оружия

Есть вопросы по тем или иным моментам: Данилов о задержке поставок оружия
Фото: УНИАН

В настоящее время наблюдается задержка поставок Украине оружия от партнеров.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Хочу обратить внимание на слова президента, когда он говорит, что мы ждем помощи, обещанной и продекларированной от всех наших партнеров. Я могу заметить, к сожалению, еще не все партнеры откликнулись и поставки сейчас идут. Я не могу сказать, что их (поставок, — Ред.) нет, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, что она обязательно будет отработана, – сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Украина в вопросе поставки оружия полагается не только на партнеров, но и на многие другие каналы, закупает технику за бюджетные средства. Он подчеркнул, что процесс идет.

К слову, ранее Данилов заявил, что время не играет на стороне России, как некоторые продолжают утверждать.

Война в Украине, Алексей Данилов
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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