Есть вопросы по тем или иным моментам: Данилов о задержке поставок оружия
В настоящее время наблюдается задержка поставок Украине оружия от партнеров.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Хочу обратить внимание на слова президента, когда он говорит, что мы ждем помощи, обещанной и продекларированной от всех наших партнеров. Я могу заметить, к сожалению, еще не все партнеры откликнулись и поставки сейчас идут. Я не могу сказать, что их (поставок, — Ред.) нет, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, что она обязательно будет отработана, – сказал он.
Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Украина в вопросе поставки оружия полагается не только на партнеров, но и на многие другие каналы, закупает технику за бюджетные средства. Он подчеркнул, что процесс идет.
К слову, ранее Данилов заявил, что время не играет на стороне России, как некоторые продолжают утверждать.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина