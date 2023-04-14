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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є питання по тих чи інших моментах: Данілов про затримку постачання зброї

Є питання по тих чи інших моментах: Данілов про затримку постачання зброї
Фото: УНІАН

Наразі спостерігаються затримки постачання Україні зброї від партнерів.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Хочу звернути увагу на слова президента, коли він каже, що ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна та продекларована від всіх наших партнерів. Я можу зауважити, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися і постачання зараз іде. Я не можу сказати, що його (постачання, – Ред.) немає, але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, що вона обов’язково буде відпрацьована, – зазначив він.

Крім того, секретар РНБО зауважив, що Україна у питанні постачання зброї покладається не лише на партнерів, а й на багато інших каналів, закуповує техніку за бюджетні кошти. Він наголосив, що процес іде.

Раніше Данілов заявив, що час не грає на боці Росії, як дехто продовжує стверджувати.

Війна в Україні, Олексій Данілов
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