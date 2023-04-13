За два тижні російська армія втратила у районі Бахмута 4500 окупантів – Генштаб
У районі Бахмута за два тижні Росія втратила убитими і пораненими майже 4 500 найманців ПВК Вагнера і військовослужбовців регулярних сил.
Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами, Бахмутський напрямок залишається найважчим. Росіяни продовжують наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також у напрямку на н.п. Богданівка та Іванківське з метою оточити місто з півночі та півдня.
Також з метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з авдіївського напрямку переміщено частину сил і засобів окупантів.
– Щодня в районі Бахмута ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Противник здійснює понад 500 обстрілів із використанням усього спектра наявного озброєння, – сказав Громов.
Він зазначив, що військово-політичне керівництво РФ не зважає на значні втрати.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже орієнтовно 180 590 окупантів.
Джерело: брифінг у Military Media Center
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