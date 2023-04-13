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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За два тижні російська армія втратила у районі Бахмута 4500 окупантів – Генштаб

За два тижні російська армія втратила у районі Бахмута 4500 окупантів – Генштаб
Фото: Getty Images

У районі Бахмута за два тижні Росія втратила убитими і пораненими майже 4 500 найманців ПВК Вагнера і військовослужбовців регулярних сил.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, Бахмутський напрямок залишається найважчим. Росіяни продовжують наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також у напрямку на н.п. Богданівка та Іванківське з метою оточити місто з півночі та півдня.

Також з метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з авдіївського напрямку переміщено частину сил і засобів окупантів.

– Щодня в районі Бахмута ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Противник здійснює понад 500 обстрілів із використанням усього спектра наявного озброєння, – сказав Громов.

Він зазначив, що військово-політичне керівництво РФ не зважає на значні втрати.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже орієнтовно 180 590 окупантів.

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Джерело: брифінг у Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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