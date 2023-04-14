Назвал Украину “финансово несуществующей”: в МИД отреагировали на скандальное заявление Орбана

Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

Так спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал очередное скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

— Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Призываем Виктора Орбана посмотреть правде в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами, — написал он в Facebook.

Напомним, что в своем заявлении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину “финансово несуществующей” и отметил, что Европа вынуждена финансировать многие украинские нужды. Он отметил, что без поддержки партнеров война сразу закончится.

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