Назвав Україну “фінансово неіснуючою”: у МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана

Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

Так речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував чергову скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

– Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію у Москві. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, що у своїй заяві прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну “фінансово неіснуючою” та зазначив, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб. Він зауважив, що без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

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