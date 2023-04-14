Назвав Україну “фінансово неіснуючою”: у МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана
Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.
Так речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував чергову скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
– Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію у Москві. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами, – написав він у Facebook.
Нагадаємо, що у своїй заяві прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну “фінансово неіснуючою” та зазначив, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб. Він зауважив, що без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна