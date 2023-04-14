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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Назвав Україну “фінансово неіснуючою”: у МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана

Назвав Україну “фінансово неіснуючою”: у МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана
Фото: Getty Images

Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

Так речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував чергову скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

– Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію у Москві. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами, – написав він у Facebook.

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Нагадаємо, що у своїй заяві прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну “фінансово неіснуючою” та зазначив, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб. Він зауважив, що без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Війна в Україні, МЗС, Угорщина
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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