Аналитики подсчитали количество уничтоженных комплексов РЭБ/РЛС врага

Предвестник контрнаступлений ВСУ: аналитики подсчитали, сколько уничтожено комплексов РЭБ врага
Украинские военные с февраля 2022 года по апрель 2023-го уничтожили 133 российских комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС).
Об этом сообщает разведывательное OSINT-агентство Molfar.
Среди 37 идентифицированных типов комплексов РЭБ/РЛС больше всего уничтожено, захвачено или повреждено:
- Зоопарк — 11,
- Борисоглебск — 10
- Житель — 9.
Общая сумма уничтоженных комплексов составляет примерно 1 млрд 191 тыс. долларов. Часть этих денег — 13,5% или примерно $135,26 млн — теперь работает на победу Украины.
Аналитики Molfar проанализировали официальные заявления Генерального штаба ВСУ и установили, что наибольшее количество РЭБ и РЛС уничтожили накануне контрнаступательных операций ВСУ на Киевском, Харьковском и Херсонском направлениях.
Согласно инфографике, такую технику удалось уничтожить и на территории Белгородской области РФ.
В марте 2022-го: уничтожено 18 российских комплексов РЭБ и РЛС, что предшествовало Киевской и Харьковской контрнаступательным операциям ВСУ.
В сентябре 2022-го: уничтожено 13 вражеских комплексов РЭБ и РЛС, что предшествовало освобождению территорий на Юге Украины, в частности в Херсонской области.
В марте 2023-го года: уничтожено 34 комплекса РЭБ и РЛС российской армии, что может свидетельствовать о подготовке крупнейшей контрнаступательной операции ВСУ за полномасштабное вторжение России в Украину.
Анализ Molfar выявил тенденцию уничтожения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС) вражеской армии перед контрнаступательными операциями ВСУ.
Аналитики отмечают, что это свидетельствует о хорошей подготовке Сил обороны Украины к масштабным военным операциям.
О новом контрнаступлении ВСУ говорят еще с начала года. По некоторым данным, оно должно начаться в конце апреля.
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