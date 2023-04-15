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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Передвісник контрнаступів ЗСУ: аналітики підрахували, скільки знищено комплексів РЕБ ворога

Передвісник контрнаступів ЗСУ: аналітики підрахували, скільки знищено комплексів РЕБ ворога
Фото: Depositphotos

Українські військові з лютого 2022 року по квітень 2023-го знищили 133 російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС).

Про це повідомляє розвідувальна OSINT-агенція Molfar.

Серед 37 ідентифікованих типів комплексів РЕБ/РЛС, найбільше знищено, захоплено або пошкоджено:

  • Зоопарк – 11,
  • Борисоглебск – 10
  • Житель – 9.

Загальна сума знищених комплексів складає понад $1 мільярд.

Аналітики Molfar проаналізували офіційні заяви Генерального штабу ЗСУ та встановили, що найбільшу кількість РЕБ та РЛС знищили напередодні контрнаступальних операцій ЗСУ на Київському, Харківському та Херсонському напрямках.

РЕБ та РЛС Росії

OSINT-агенція Molfar

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