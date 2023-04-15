Передвісник контрнаступів ЗСУ: аналітики підрахували, скільки знищено комплексів РЕБ ворога
Українські військові з лютого 2022 року по квітень 2023-го знищили 133 російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС).
Про це повідомляє розвідувальна OSINT-агенція Molfar.
Серед 37 ідентифікованих типів комплексів РЕБ/РЛС, найбільше знищено, захоплено або пошкоджено:
- Зоопарк – 11,
- Борисоглебск – 10
- Житель – 9.
Загальна сума знищених комплексів складає понад $1 мільярд.
Аналітики Molfar проаналізували офіційні заяви Генерального штабу ЗСУ та встановили, що найбільшу кількість РЕБ та РЛС знищили напередодні контрнаступальних операцій ЗСУ на Київському, Харківському та Херсонському напрямках.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко