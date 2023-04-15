В международном аэропорту города Хартум – столицы Судана, где сегодня вспыхнули бои между силовыми структурами, находятся самолеты частной украинской авиакомпании SkyUp. Экипаж удалось эвакуировать в безопасное место.

Соответствующий комментарий предоставил Фактам ICTV спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он предупредил, что сообщение украинской стюардессы, которое распространяют СМИ, о якобы захвате украинских заложников в Хартуме, не соответствует действительности. Речь идет, вероятно, о сообщении стюардессы Алины Посоховой, на которую ссылаются СМИ и которого уже нет на ее странице в Instagram.

– Информация о захвате украинских заложников не подтверждается, – подчеркнул Николенко.

Спикер уточнил, что во время обострения ситуации в Судане в аэропорту действительно находились члены украинского экипажа, однако их удалось вывезти в безопасное место. Сейчас о них заботится украинский почетный консул в Судане.

– Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте, – отметил Николенко.

МИД и посольство Украины в Египте держат вопрос безопасности украинцев в Судане на особом контроле.

Что говорят в компании SkyUp

В сети распространяется информация, что в аэропорту Хартума загорелся один из самолетов SkyUp. В компании подтвердили, что там находятся два ее самолета. И на одном из них сработал аварийный сигнал.

– 15 апреля в Судане начались боевые действия. В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения невозможно, — говорится в заявлении.

???? [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum. ▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans) ▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

В SkyUp уточнили, что в Судане сейчас находятся 36 сотрудников компании. Они пребывают “в относительно безопасном месте”. С членами экипажей есть связь. Компания работает над возвращением своих работников.

– Наша главная задача сейчас – организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно скорее покинуть страну, – уточнили в SkyUp.

Самолеты компании находятся в Судане в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они совершали рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Как известно, в субботу, 15 апреля, в Судане вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Речь идет, вероятно, об очередной попытке военного переворота.

В МИД посоветовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Судан, а находящимся там не посещать районы возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Источник: SkyUp

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.