Бої в Судані

У міжнародному аеропорту міста Хартум – столиці Судану, де сьогодні спалахнули бої між силовими структурами, знаходяться літаки приватної української авіакомпанії SkyUp. Екіпаж вдалося евакуювати в безпечне місце.

Відповідний коментар надав Фактам ICTV речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він попередив, що допис української стюардеси, який поширюють ЗМІ, про начебто захоплення українських заручників у Хартумі, не відповідає дійсності. Йдеться, ймовірно, про допис стюардеси Аліни Посохової, на який посилаються ЗМІ та якого наразі вже немає на її сторінці в Instagram .

– Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується, – наголосив Ніколенко.

Речник уточнив, що під час загострення ситуації в Судані в аеропорту дійсно перебували члени українського екіпажу, проте їх вдалося вивезти в безпечне місце. Зараз ними опікується український почесний консул у Судані.

– Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці, – зазначив Ніколенко.

МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українців у Судані на особливому контролі.

Що кажуть у компанії SkyUp

У мережі поширюють інформацію, що в аеропорту Хартума загорівся один із літаків SkyUp. У компанії підтвердили, що там знаходяться два її літаки. І на одному з них спрацював аварійний сигнал.

– 15 квітня в Судані розпочалися бойові дії. Наразі відомо про спрацювання аварійного радіомаяка на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження наразі неможливо, – йдеться в заяві.

???? [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum. ▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans) ▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

У SkyUp уточнили, що в Судані зараз перебувають 36 співробітників компанії. Вони знаходяться “у відносно безпечному місці”. З членами екіпажів є зв’язок. Компанія працює над поверненням своїх працівників.

– Наше головне завдання зараз – організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну, – уточнили в SkyUp.

Літаки компанії перебувають у Судані в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони здійснювали рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Як відомо, в суботу, 15 квітня, в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Йдеться, ймовірно, про чергову спробу військового перевороту.

У МЗС порадили громадянам України утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто там перебуває, не відвідувати райони біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу.

Джерело: SkyUp

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