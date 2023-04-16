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Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Агентуру РФ в Украине системно наращивали с приходом Путина к власти — Скипальский

Агентуру РФ в Украине системно наращивали с приходом Путина к власти — Скипальский
Фото: СБУ

В феврале 2022 года россияне однозначно рассчитывали на собственную агентуру, потому что слишком далеко зашли. Такое мнение высказал ветеран украинских спецслужб, генерал-лейтенант Александр Скипальский в интервью Радио Свободе.

Он рассказал, что Виктора Медведчука “выращивали” еще с советских времен, а затем продолжили в независимой Украине.

— Именно он здесь давал информационное обеспечение, был посредником в переговорах. Вспомните, когда его Порошенко привлек для переговорного процесса, мол, он многое сделает для обмена. Да, делал, но обмен — это ширма для выполнения других задач, особенно торговли углем и так далее. Все это в единой системе, — сказал Скипальский.

По его словам, с приходом к власти в РФ Владимира Путина, российская агентура в Украине системно укреплялась, наращивалась и росло ее финансирование.

Он рассказал, что Медведчук создал в Украине целую структуру, которую потом разгоняли. У него работало около 200 только бывших сотрудников различных ведомств. Генерал-лейтенант добавил, что на такую силу рассчитывала Россия.

В начале полномасштабного вторжения и операции по захвату Киева не все кремлевские агенты в Украине бросились к действиям, особенно, как подчеркнул Скипальский, когда увидели, какие ужасы творят россияне.

— То есть в основном не выполнили тех действий, на которые рассчитывала российская ФСБ. В конце концов, многие из этих агентов превратились в бизнесменов, которые получали миллионные суммы. Деньги получили, а отработать забыли, — добавил он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что фишка Путина — спецслужбы и добавил, что россияне “специальную военную операцию” сделали, как НКВДшники. По своей природе это не классическая военная операция, а именно спецоперация. Однако такие методы не всегда приносят успех, подытожил он.

Недавно СБУ и ГБР обнародовали перехват разговоров экс-главы ГУ СБУ в Крыму Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора — экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

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Источник: Радио Свобода
агенти Кремля, Война в Украине, Виктор Медведчук, Россия, СБУ, спецслужби, Шпигуни
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