Агентуру РФ в Україні системно нарощували з приходом Путіна до влади – Скіпальський

У лютому 2022 року року росіяни однозначно розраховували на власну агентуру, бо занадто далеко зайшли. Таку думку висловив ветеран українських спецслужб, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський в інтерв’ю Радіо Свободі.

Він розповів, що Віктора Медведчука “вирощували” ще з радянських часів, а потім продовжили у незалежній Україні.

— Саме він тут давав інформаційне забезпечення, був посередником у переговорах. Пригадайте, коли його Порошенко притягнув для переговорного процесу, мовляв, він багато чого зробить для обміну. Так, робив, але обмін – це ширма для виконання інших завдань, особливо торгівлі вугіллям і так далі. Все це в єдиній системі, – сказав Скіпальський.

За його словами, з приходом до влади у РФ Володимира Путіна, російська агентура в Україні системно зміцнювалася, нарощувалася та росло її фінансування.

Він розповів,що Медведчук створив в Україні цілу структуру, яку потім розганяли. У нього працювало близько 200 тільки колишніх співробітників різних відомств. Генерал-лейтенант додав, що на таку силу розраховувала Росія.

На початку повномасштабного вторгнення та операції із захоплення Києва не всі кремлівські агенти в Україні кинулися до дій, особливо, як підкреслив Скіпальський, коли побачили, які жахіття творять росіяни.

— Тобто здебільшого не виконали тих дій, на які розраховувала російська ФСБ. Зрештою, багато цих агентів перетворилися на бізнесменів, які отримували мільйонні суми. Гроші отримали, а відпрацювати забули, – додав він.

Генерал-лейтенант підкреслив, що фішка Путіна – спецслужби та додав, що росіяни “спеціальну військову операцію” зробили, як НКВДшники. За своєю природою це не класична військова операція, а саме спецоперація. Проте такі методи не завжди приносять успіх, підсумував він.

Нещодавно СБУ та ДБР оприлюднили перехоплення розмов ексочільника ГУ СБУ в Криму Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Джерело : Радіо Свобода

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