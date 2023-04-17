Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23:

  • танков — 3660 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2804 (+9) ед,
  • РСЗО — 538 (+0) ед,
  • средств ПВО — 285 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8),
  • крылатых ракет — 911 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед,
  • специальной техники — 328 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW
ПВК Вагнер
Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки
Обстрел Запорожья и Сумской области: 418-й день войны (онлайн)
Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки
Сбросили шесть мин, ударили из минометов и артиллерии: войска РФ обстреляли Сумскую область
Обстріл Сумської області
Выбитые стекла и разбитые фасады: российские войска атаковали Запорожье
Вибух
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь