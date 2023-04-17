Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23:
- танков — 3660 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2804 (+9) ед,
- РСЗО — 538 (+0) ед,
- средств ПВО — 285 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед,
- специальной техники — 328 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко