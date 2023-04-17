С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23:

танков — 3660 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7087 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2804 (+9) ед,

РСЗО — 538 (+0) ед,

средств ПВО — 285 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8),

крылатых ракет — 911 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14) ед,

специальной техники — 328 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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