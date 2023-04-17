Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 182 660 своїх військових, з них 590 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.04.23:

танків ‒ 3660 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од,

артилерійських систем – 2804 (+9) од,

РСЗВ – 538 (+0) од,

засобів ППО ‒ 285 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 328 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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