Мінус 590 окупантів, засіб ППО та дев’ять артсистем: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 182 660 своїх військових, з них 590 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.04.23:
- танків ‒ 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од,
- артилерійських систем – 2804 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 328 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко