Словакия уже передала Украине 13 обещанных истребителей — Минобороны страны
Словакия уже отправила Украине все 13 заявленных истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает Минобороны страны.
Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что передача была осуществлена по суше, учитывая максимально возможную безопасность.
Он также отметил, что МиГ-29 является значительной поддержкой Украины, ведь поможет защитить человеческие жизни и противостоять российской агрессии.
— Кроме того, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодными для использования. Мы делаем правильные вещи, — добавил Надь.
В целом Украина получит от Польши и Словакии 33 самолета МиГ-29. Из них 13 истребителей должна была предоставить именно Словакия.
Источник: Минобороны Словакии
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