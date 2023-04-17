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Словакия уже передала Украине 13 обещанных истребителей — Минобороны страны

МіГ-29
Фото: Depositphotos

Словакия уже отправила Украине все 13 заявленных истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что передача была осуществлена по суше, учитывая максимально возможную безопасность.

Он также отметил, что МиГ-29 является значительной поддержкой Украины, ведь поможет защитить человеческие жизни и противостоять российской агрессии.

— Кроме того, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодными для использования. Мы делаем правильные вещи, — добавил Надь.

В целом Украина получит от Польши и Словакии 33 самолета МиГ-29. Из них 13 истребителей должна была предоставить именно Словакия.

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Винищувач МіГ-29 (Польща)

Источник: Минобороны Словакии

Война в Украине, Истребители для Украины, Словакия
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