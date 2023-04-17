Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Словаччина уже передала Україні 13 обіцяних винищувачів – Міноборони країни

МіГ-29
Фото: Depositphotos

Словаччина вже відправила Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє Міноборони країни.

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що передання було здійснено суходолом для максимально можливої безпеки.

Він також зазначив, що МіГ-29 є значною підтримкою України, адже допоможе захистити людські життя та протистояти російській агресії.

– Крім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі, – додав Надь.

Загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів мала надати саме Словаччина.

Читайте також
У Болгарії обговорюється передання винищувачів МіГ-29 Україні в обмін на нові літаки
Винищувач МіГ-29 (Польща)

Джерело: Міноборони Словаччини

Війна в Україні, Винищувачі для України, Словаччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Єрмак пояснив, що потрібно Україні для захисту від російських авіабомб
Андрій Єрмак
Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців – Лубінець
Дмитро Лубінець
Канада готується передати Україні конфіскований у РФ вантажний літак Ан-124 – Шмигаль
Денис Шмигаль і Джастін Трюдо
Передання ЗСУ МіГ-29 від Словаччини, десятки відео страт полонених: 418-й день війни (онлайн)
Словаччина уже передала Україні 13 обіцяних винищувачів – Міноборони країни
86% військових, які повернулися з російського полону, жорстоко катували – омбудсмен
Дмитро Лубінець
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь