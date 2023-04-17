Словаччина уже передала Україні 13 обіцяних винищувачів – Міноборони країни

Словаччина вже відправила Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє Міноборони країни.

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що передання було здійснено суходолом для максимально можливої безпеки.

Він також зазначив, що МіГ-29 є значною підтримкою України, адже допоможе захистити людські життя та протистояти російській агресії.

– Крім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі, – додав Надь.

Загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів мала надати саме Словаччина.

Джерело: Міноборони Словаччини

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