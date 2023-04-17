Словаччина уже передала Україні 13 обіцяних винищувачів – Міноборони країни
Словаччина вже відправила Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє Міноборони країни.
Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що передання було здійснено суходолом для максимально можливої безпеки.
Він також зазначив, що МіГ-29 є значною підтримкою України, адже допоможе захистити людські життя та протистояти російській агресії.
– Крім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі, – додав Надь.
Загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів мала надати саме Словаччина.
Джерело: Міноборони Словаччини
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко