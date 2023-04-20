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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Южная Корея имеет танки и артиллерию, способную помочь Украине на поле боя — эксперт

Южная Корея имеет танки и артиллерию, способную помочь Украине на поле боя — эксперт

У Южной Кореи есть бронетехника и снаряды, которые могут быть переданы Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Он отреагировал на угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что в ответ на помощь Сеула Киеву жители Южной Кореи “увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР”.

По словам Коваленко, реакция Медведева на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля о возможной военной поддержке его страной Украины объяснима рядом фактов, о которых “сам экс-президент России даже понятия не имеет”.

— Дело в том, что потенциал Южной Кореи в вопросах ВПК достаточно велик и разнообразен. Например, напомню, что на вооружении ЮК до сих находится танковый полк Т-80У и соответствующие выстрелы 125-мм. Так же есть некоторое количество БМП-3 и БТР-80.

В сравнении с прочими образцами техники, которую использует армия ЮК, это незначительный потенциал, который не жалко будет передать, — пишет эксперт.

Коваленко посетовал, что у Южной Кореи на складах стоят 40 танков Т-80У, “не делающих абсолютно никакой погоды на поле боя”, при наличии более 2 тыс. образцов современных южнокорейских танков К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2. Подобная ситуация с двумя десятками БТР-80, при наличии почти 2,5 тыс. прочих наименований бронетранспортеров.

Эксперт отмечает, что у Южной Кореи также “весьма внушительный артиллерийский потенциал”. По словам Коваленко, речь идет о 1,3 тыс. 155-мм САУ К9 Thunder и более 1 тыс. K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109. Также эксперт говорит, что ему известно о более 2,3 тыс. САУ калибра 155-мм с “налаженным производством выстрелов данного калибра”.

— Перечислять можно еще долго, разных интересных позиций, находящихся как на вооружении ЮК, так и производящихся ее ВПК (военно-промышленным комплексом, — Ред.). А потому, сама вероятность вхождения ЮК в коалицию стран, поддерживающих Украину вооружением, предельно нервирует Россию, — пишет военно-политический обозреватель.

Именно по этой причине, считает Коваленко, “нервозность Медведева и угрозы поставками оружия КНДР” имеют под собой основания.

Напомним, 19 апреля южнокорейский лидер Юн Сок Йоль допустил, что официальный Сеул может расширить свою помощь Украине, не ограничивая себя лишь гуманитарной и экономической поддержкой.

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Фото: ParsKuru

Война в Украине, ВСУ, Південна Корея, Російська агресія, Танки для Украины
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