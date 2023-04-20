У Південної Кореї є бронетехніка і снаряди, які можуть бути передані Україні для боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

Про це у своєму Telegram-каналі написав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Він відреагував на погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що у відповідь на допомогу Сеула Києву жителі Південної Кореї “побачать новітні зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР”.

За словами Коваленка, реакція Медведєва на заяву президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про можливу військову підтримку його країною України пояснюється низкою фактів, про які “сам експрезидент Росії навіть гадки не має”.

– Річ у тім, що потенціал Південної Кореї в питаннях ВПК досить великий і різноманітний. Наприклад, нагадаю, що на озброєнні ПАР досі перебуває танковий полк Т-80У і відповідні постріли 125-мм. Так само є деяка кількість БМП-3 і БТР-80.

Порівняно з іншими зразками техніки, яку використовує армія ЮК, це незначний потенціал, який не шкода буде передати, – пише експерт.

Коваленко поскаржився, що у Південної Кореї на складах стоять 40 танків Т-80У, які “не роблять абсолютно ніякої погоди на полі бою”, за наявності понад 2 тис. зразків сучасних південнокорейських танків К1 / K1E1 / K1A1 / K1A2 / К2. Подібна ситуація з двома десятками БТР-80, за наявності майже 2,5 тис. інших найменувань бронетранспортерів.

Експерт зазначає, що у Південної Кореї також “досить значний артилерійський потенціал”. За словами Коваленка, йдеться про 1,3 тис. 155-мм САУ К9 Thunder і понад 1 тис. K55/К55А1, які є корейською модернізацією М109. Також експерт каже, що йому відомо про понад 2,3 тис. САУ калібру 155-мм з “налагодженим виробництвом пострілів цього калібру”.

– Перераховувати можна ще довго, різних цікавих позицій, які перебувають як на озброєнні ПАР, так і виробляються її ВПК (військово-промисловим комплексом, – Ред.). А тому сама ймовірність входження ПАР до коаліції країн, які підтримують Україну озброєнням, гранично нервує Росію, – пише військово-політичний оглядач.

Саме з цієї причини, вважає Коваленко, “нервозність Медведєва і погрози поставками зброї КНДР” мають під собою підстави.

Нагадаємо, 19 квітня південнокорейський лідер Юн Сок Йоль допустив, що офіційний Сеул може розширити свою допомогу Україні, не обмежуючи себе лише гуманітарною та економічною підтримкою.

Фото: ParsKuru

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