Мониторим ситуацию по спутникам. С жителями Кинбурнской косы нет связи — Ким

На временно захваченной Кинбурнской косе сохраняется сложная ситуация, связи с тамошними жителями пока нет.

Об этом на брифинге в рамках Международного саммита городов и регионов сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

– Ситуация на Кинбурнской косе, которая до сих пор находится в оккупации, сложная, но у нас нет возможности связываться с людьми, которые там живут, чтобы точно выяснить положение дел. Поэтому мы мониторим ситуацию с помощью спутниковых снимков. Косвенно могу сказать, что ситуация там улучшается тогда, когда обстрелов Очакова становится меньше. Наши ВСУ работают, и у них есть успехи, – сказал Ким.

Он отметил, что после освобождения трех населенных пунктов на Кинбурнской косе можно будет говорить об окончательном изгнании оккупантов со всей территории Николаевской области.

Фото: Виталий Ким

Источник : Укринформ

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