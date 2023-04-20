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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Моніторимо ситуацію за супутниками. З жителями Кінбурнської коси немає зв’язку – Кім

Кім

На тимчасово захопленій Кінбурнській косі зберігається складна ситуація, зв’язку з тамтешніми мешканцями наразі немає.

Про це на брифінгу у межах Міжнародного саміту міст і регіонів повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Ситуація на Кінбурнській косі, яка досі перебуває в окупації, складна, але у нас немає змоги зв’язуватися з людьми, які там мешкають, щоб достеменно з’ясувати стан справ. Тому ми моніторимо ситуацію за допомогою супутникових знімків. Опосередковано можу сказати, що ситуація там покращується тоді, коли обстрілів Очакова стає менше. Наші ЗСУ працюють, і в них є успіхи, – сказав Кім.

Він зазначив, що після визволення трьох населених пунктів на Кінбурнській косі можна буде говорити про остаточне вигнання окупантів з усієї території Миколаївської області.

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Моніторимо ситуацію за супутниками. З жителями Кінбурнської коси немає зв’язку – Кім

Фото: Віталій Кім

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Кінбурнська коса, Миколаївська область, Очаків, Російська агресія
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