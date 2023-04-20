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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Оборона Бахмута срывает ключевой план Кремля — Подоляк

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оборона Бахмута имеет стратегическое значение в войне с Россией.

— О главном. Оборона Бахмута имеет стратегическое значение. Украина уже более девяти месяцев сдерживает наступательный потенциал России. ВСУ уничтожают наиболее профессиональные подразделения врага и срывают ключевой план Кремля — выход к границам Луганской и Донецкой областей. Все остальное — позже, — пишет он в Twitter.

Накануне командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что РФ концентрирует больше всего сил на Бахмутском направлении, поскольку стремится установить полный контроль над городом.

По его словам, Силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях, нанося ему существенные потери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Михаил Подоляк, Офис президента, Російська агресія
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