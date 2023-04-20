Оборона Бахмута срывает ключевой план Кремля — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оборона Бахмута имеет стратегическое значение в войне с Россией.

— О главном. Оборона Бахмута имеет стратегическое значение. Украина уже более девяти месяцев сдерживает наступательный потенциал России. ВСУ уничтожают наиболее профессиональные подразделения врага и срывают ключевой план Кремля — выход к границам Луганской и Донецкой областей. Все остальное — позже, — пишет он в Twitter.

Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення в масштабах війни. ???????? понад 9 місяців стримує наступальний потенціал ????????. ЗСУ нищить найпрофесійніші підрозділи ворога та зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2023

Накануне командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что РФ концентрирует больше всего сил на Бахмутском направлении, поскольку стремится установить полный контроль над городом.

По его словам, Силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях, нанося ему существенные потери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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