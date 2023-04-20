Оборона Бахмуту зриває ключовий план Кремля – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому оборона Бахмуту має стратегічне значення у війні з Росією.

– Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад дев’ять місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля – вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом, – пише він у Twitter.

Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення в масштабах війни. ???????? понад 9 місяців стримує наступальний потенціал ????????. ЗСУ нищить найпрофесійніші підрозділи ворога та зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2023

Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що РФ концентрує найбільше сил на Бахмутському напрямку, оскільки прагне встановити повний контроль над містом.

За його словами, Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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