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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Оборона Бахмуту зриває ключовий план Кремля – Подоляк

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому оборона Бахмуту має стратегічне значення у війні з Росією.

– Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад дев’ять місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля – вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом, – пише він у Twitter.

Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що РФ концентрує найбільше сил на Бахмутському напрямку, оскільки прагне встановити повний контроль над містом.

За його словами, Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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