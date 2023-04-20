Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
Российские оккупационные войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Очаков в Николаевской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
— Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы, — написал он.
Он добавил, что сейчас полицией устанавливаются повреждения и сведения о пострадавших.
Сергей Шайхет призвал жителей Очакова оставаться в укрытиях.
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