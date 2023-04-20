Российские оккупационные войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Очаков в Николаевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы, — написал он.

Он добавил, что сейчас полицией устанавливаются повреждения и сведения о пострадавших.

Сергей Шайхет призвал жителей Очакова оставаться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.