Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Какими будут зарплаты военных в 2023 году
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Україна Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция

Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
Фото: Depositphotos

Российские оккупационные войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Очаков в Николаевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы, — написал он.

Он добавил, что сейчас полицией устанавливаются повреждения и сведения о пострадавших.

Сергей Шайхет призвал жителей Очакова оставаться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Николаевская область, Очаков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мониторим ситуацию по спутникам. С жителями Кинбурнской косы нет связи — Ким
Кім
Таинственная вспышка в Киеве: первые реакции, версии и все, что известно
Спалах
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
В Киеве за минуту до тревоги раздался взрыв
Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
В Днепре раздаются взрывы: есть сбитые Шахеды
вибух
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Оккупанты обстреляли Очаков из РСЗО — полиция
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь