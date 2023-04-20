Ілля Нежигай, редактор стрічки
Окупанти обстріляли Очаків з РСЗВ – поліція
Російські окупаційні війська завдали ударів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по місту Очаків у Миколаївській області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
– Місто Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси, – написав він.
Він додав, що наразі поліцією встановлюються пошкодження та відомості щодо потерпілих.
Сергій Шайхет закликав жителів Очакова залишатись в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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