Московский патриархат полностью нацелен на уничтожение Украины — Еленский

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) считает невозможным присутствие на территории Украины религиозных организаций с центрами влияния в России.

Как объяснил Фактам ICTV глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, это заявление будет иметь серьезное влияние на развитие государственно-церковных отношений.

Также ВСЦиРО поддержал позицию государства относительно Киево-Печерской лавры и подчеркнул, что это украинская святыня, и туда должен быть доступ всем украинцам.

— Правительственный законопроект, которым не допускается деятельность религиозных организаций с центрами в России, будет способствовать безопасности Украины. Он сделает невозможным влияние московского патриархата, который, в свою очередь, находится не просто под влиянием, а под полным контролем Кремля, на религиозные организации в Украине, — пояснил Еленский.

Законопроект предполагает, что последнее слово в вопросах о невозможности деятельности УПЦ МП в Украине будет принадлежать суду.

— Главная идея заключается в том, что религия не может быть каналом влияния страны-агрессора на украинскую религиозную среду. Московский патриархат полностью нацелен на уничтожение Украины, ее идентичности, культурного и конфессионального кода. И поэтому такое влияние является абсолютно неприемлемым для Украины. Речь идет о демонтаже структур, через которые идет это влияние, а не о войне с рядовыми верующими и священниками. В этом заключается суть и законопроекта, и суть политики, которую осуществляет украинское государство, — сказал Еленский.

Председатель ДЕСС отметил, что на самом деле Украина является пространством едва ли не самой большой религиозной свободы в Европе.

— Когда речь идет о недопущении государственной комиссии в помещение, которое принадлежит государству — то это, конечно, не о религиозной свободе. Я доволен тем, что комиссия Министерства культуры уже начала работу в 112 корпусе Киево-Печерской лавры. Заповеднику необходим аудит. И этот аудит будет осуществлен, — сказал он.

Демонтаж структур Московского патриархата в Украине должен происходить без нарушений в сфере свободы совести, то есть в рамках украинского законодательства.

— В обществе накопилось возмущение действиями московского патриархата. Важно, чтобы это возмущение не вылилось в насилие. Возмущение связано с тем, что самая большая святыня находилась в руках московского патриархата. Московский патриархат установил монополию на эту святыню и не допускал туда другие украинские церкви. Для того, чтобы восстановить справедливость, собственно, и начала работу эта комиссия, — сказал председатель ДЕСС.

Еленский считает, что возникновение единой поместной православной церкви в Украине, которая объединит всех православных, является неизбежным.

— Государство, начиная с декабря прошлого года, действует достаточно взвешенно. Хотя и жестко. Потому что наложены персональные санкции на некоторых деятелей. Некоторые из них лишены украинского гражданства. Но в то же время государство показывает возможный выход — это разрыв с центром, который стремится к уничтожению Украины, — отметил он.

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