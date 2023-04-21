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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ цінує своїх агентів у рясах: Україна обміняла священника УПЦ МП на 28 воїнів

кадило
Фото: Depositphotos

Українські суди винесли сім вироків щодо священників УПЦ МП, які стали на бік ворога. Одного священника цієї релігійної організації обміняли на 28 українських військовослужбовців.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ МП розпочалися ще минулого року. В результаті було порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.

Малюк наголосив, що двох священників УПЦ МП було передано за обміном.

— Хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців, – повідомив Малюк.

Крім того, за матеріалами СБУ було припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП. Голова СБУ додав, що наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності й жодних індульгенцій не дає.

Він наголосив, що СБУ працює виключно у межах закону, незважаючи на церковний сан.

21 квітня Апеляційний суд Києва відхилив клопотання адвокатів митрополита УПЦ МП Павла щодо зміни запобіжного заходу. Йому залишили цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет до 30 травня.

Раніше співробітники СБУ вручили екснастоятелю Києво-Печерської лаври підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.

Йдеться про дві статті КК України – ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Василь Малюк, СБУ, УПЦ МП
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