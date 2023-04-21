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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ начала атаковать портовую инфраструктуру Херсонской области – Гуменюк

Російський літак Су-35

В Херсонской области в последнее время российские военные пытаются попасть в рекреационные объекты вдоль побережья.

Кроме того, оккупанты начали атаковать портовую инфраструктуру.

Как сообщила в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, так захватчики отчаянно уничтожают мощности региона.

– Все, что херсонцы стремятся возродить после оккупации, враг методически пытается уничтожить, – отмечает Наталья Гуменюк.

Поэтому жители региона находятся не только под огневым давлением, поскольку разрушения после каждого обстрела – очень мощные, но и под психологическим и экономическим.

Преимущественно оккупанты атакуют область управляемыми авиационными бомбами.

Пытаются использовать и артиллерию. Но с этим у захватчиков сложнее, поскольку контрбатарейная борьба Сил обороны Украины достаточно эффективна.

Напомним, российские войска активно бомбят поля на правобережье Днепра, которые сами же заминировали, чтобы помешать развитию экономики деоккупированных территорий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Война в Украине, літаки РФ, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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