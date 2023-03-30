Март, 30 в 14:23

Российские войска бомбят поля на правобережье Днепра, где после деоккупации либо продолжаются стабилизационные меры, либо уже начались полевые работы.

Об этом во время эфира телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Россияне обстреливают поля, которые сами же заминировали, потому что террористы, – говорит Наталья Гуменюк.

Оккупанты прибегают к такой тактике, говорит руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, потому что знают, что Херсонщина – еще и аграрный регион.

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Таким образом захватчики хотят не дать людям поднять головы и развивать экономику деоккупированных территорий.

Для ударов россияне используют управляемые авиационные бомбы, которые запускают из истребителей Су-35.

К слову, накануне армия РФ атаковала этими боеприпасами хлебо- и молокозавод.

В результате обстрела в одном из населенных пунктов у берега Днепра один гражданский человек погиб, еще один получил ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.