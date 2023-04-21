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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне меняют направления ударов даже во время атаки – ОК Юг

Россияне меняют направления ударов даже во время атаки – ОК Юг
Фото: Getty Images

Российские военные при обстреле Украины постоянно выискивают новые тактики.

Часто даже во время атаки оккупанты меняют направления ударов.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Этой ночью, говорит Наталья Гуменюк, россияне, очевидно, охотились не только на объекты стратегической инфраструктуры, но и выискивали силы и средства противовоздушной обороны.

В настоящее время, отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, россияне определяются с тактикой, которая будет для них эффективной.

И даже те 10-15 дронов, которые оккупанты применяют для обстрелов ради экономии ракет, выпускают волнообразно.

Беспилотники в первой линии обнаруживают, где сработает противовоздушная оборона. Вторая линия пытается поразить, а третья уже атакует объекты инфраструктуры, которые и являются основными целями врага.

Кроме того, добавляет Наталья Гуменюк, армия РФ ежедневно атакует Украину с разных направлений.

Если минувшей ночью россияне атаковали со стороны Азовского моря, то в следующий раз пытаются больше атаковать с северного, северо-западного, северо-восточного направления.

– Мы наблюдаем, что россияне подстраиваются, пытаются, в частности, рассредоточить усилия противовоздушной обороны, поэтому меняют направления даже во время атаки, – отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Ночью 21 апреля российские оккупанты выпустили из Брянской области РФ по украинским населенным пунктам до 12 ударных дронов Shahed-136/131.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, все эти дроны были уничтожены на подлете в Киев.

Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Полтавском районе, а также в инфраструктурный объект в Винницкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, РФ
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