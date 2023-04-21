Московский суд заочно “арестовал” руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Глава ГУР иронически отреагировал на данную новость, назвав ее признанием эффективной работы разведки.

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, решение о “заочном аресте” вынес Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству “следствия”.

Дело касается якобы “теракта” на незаконно построенном Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный Крым и территорию РФ. Стоит отметить, что под “терактом” страна-агрессор подразумевает взрыв, прогремевший на мосту 8 октября прошлого года.

По утверждению пресс-службы суда, Буданову выдвинули “обвинения” по четырем статьям: в создании террористического сообщества, подготовке к теракту, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Главу ГУР якобы объявили в международный розыск.

Реакция украинской разведки

Кирилл Буданов иронически прокомментировал “заочный арест” в РФ.

– Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше, – отметил руководитель ГУР в комментарии изданию Украинская правда.

А представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии Общественному сообщил, что не стоит серьезно обсуждать “решение несуществующих субстанций”.

– Так называемая РФ сегодня fail state – абсолютно ничтожна с точки зрения правовой позиции, и точно суда там нет. Поэтому обсуждать решение несуществующих субстанций было бы несерьезно. В свое время нацистская Германия и лично Гитлер любили раздавать разные приговоры врагам Третьего Рейха, – напомнил Юсов.

Он уточнил, что для Буданова решение об “аресте” в России является “признанием эффективной работы” ГУР. И в дальнейшем эта работа будет продолжаться.

– Если рашисты хотят видеть представителей ГУР в Москве и это было приглашение, думаю, что Главное управление разведки на это приглашение может отозваться, — подытожил Юсов.

Как известно, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв. На месте сразу возник пожар, а несколько секций моста упали в воду. Российская ФСБ тогда объявила Кирилла Буданова одним из организаторов взрыва.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина может применять любое незапрещенное оружие.

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