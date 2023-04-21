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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зобов’язуюсь працювати ще краще: Буданов відреагував на “заочний арешт” у РФ

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Московський суд заочно “арештував” керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Глава ГУР іронічно відреагував на цю новину, назвавши її визнанням ефективної роботи розвідки.

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, рішення про “заочний арешт” виніс Лефортівський районний суд Москви за клопотанням “слідства”.

Справа стосується начебто “теракту” на незаконно побудованому Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим та територію РФ. Варто зазначити, що під “терактом” країна-агресор має на увазі вибух, який пролунав на мосту 8 жовтня минулого року.

За твердженням пресслужби суду, Буданову висунули “звинувачення” за чотирма статтями: у створенні терористичного співтовариства, підготовці до теракту, незаконному обігу зброї та вибухових пристроїв. Очільника ГУР нібито оголосили в міжнародний розшук.

Реакція української розвідки

Кирило Буданов іронічно прокоментував “заочний арешт” у РФ.

– Ви знаєте, скільки часу вже працюю, і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов’язуюсь працювати ще краще, – зазначив керівник ГУР у коментарі виданню Українська правда.

А представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі Громадському повідомив, що не варто серйозно обговорювати “рішення неіснуючих субстанцій”.

– Так звана РФ сьогодні fail state — абсолютно нікчемна з точки зору правової позиції, і точно суду там немає. Тому обговорювати рішення неіснуючих субстанцій було б несерйозно. Свого часу нацистська Німеччина й особисто Гітлер полюбляли роздавати різні вироки ворогам Третього Рейху, – нагадав Юсов.

Він уточнив, що для Буданова рішення про “арешт” у Росії є “визнанням ефективної роботи” ГУР. І в подальшому ця робота буде продовжуватися.

– Якщо рашисти хочуть бачити представників ГУР у Москві і це було запрошення, думаю, що Головне управління розвідки на це запрошення може відгукнутись, – підсумував Юсов.

Як відомо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався потужний вибух. На місці одразу виникла пожежа, а кілька секцій мосту впали у воду. Російська ФСБ тоді оголосила Кирила Буданова одним із організаторів вибуху.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для звільнення Криму Україна може застосовувати будь-яку незаборонену зброю.

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Джерело: Громадське, Українська правда, Медуза, Медіазона
Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія
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