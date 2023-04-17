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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Украине необходимо уже сейчас изолировать Крым от РФ – Волкер

Курт Волкер
Фото: Getty Images

Украине нужно уже сейчас изолировать временно оккупированный Крымский полуостров от России, например, ударив по мосту через Керченский пролив и прервав логистические связи между Крымом и российской территорией.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в эфире телемарафона Єдині новини.

Он выразил мнение, что именно сейчас нет необходимости освобождать Крым с помощью военной силы. Первым значительным шагом на пути деоккупации полуострова могла бы стать его изоляция.

Сейчас необходимо изолировать Крым от России. Это можно сделать, прервав наземные логистические связи, например, снова ударив по Крымскому мосту. Возможно, вывести из строя военную базу в Севастополе.

Эти шаги крайне усложнят использование Крыма в качестве военной площадки и изолируют его от российской логистической поддержки, — подчеркнул Волкер.

Дипломат считает, что этой цели вполне реально достичь, и Украина может это сделать “уже сейчас”. А работа над полным освобождением Крыма, по словам Волкера, состоится через некоторое время.

Он добавил, что Крымский полуостров очень важен для будущей безопасности Украины в Черном море, работы украинских портов. Без контроля над Крымом ее сложно обеспечить.

Дипломат также прокомментировал вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на деоккупацию Крыма. Волкер уточнил, что хозяин Кремля уже бросает в войну против Украины все средства.

– Он привлекает новых призывников. Он обращается к Турции, Ирану, Северной Корее. Он делает все что может именно сейчас. Поэтому варианты того, что он может еще сделать, очень ограничены, – объяснил дипломат.

Волкер напомнил, что существуют опасения по поводу возможного применения Россией ядерного, химического или биологического оружия. Дипломат отметил, что против такого развития событий выступают даже российские военные силы, поскольку понимают, что получат ответ.

– Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении… Вероятность использования ядерного оружия Россией крайне низкая. Потому что это приведет к ответу, — сообщил Волкер.

Он добавил, что даже Индия и Китай предостерегли Кремль от применения ядерного оружия.

Как известно, Крымский мост стратегически важен для российских оккупантов, поскольку через него РФ перебрасывает живую силу, военную технику и оружие для войны против Украины. 8 октября прошлого года произошел взрыв на Крымском мосту , в результате которого возник пожар, несколько секций упали в воду.

По словам первой заместительницы главы МИД Эмине Джапаровой, у Украины есть два пути для деоккупации Крыма: военный и дипломатический.

А секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что для освобождения Крыма Украина может применять любое незапрещенное оружие .

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Украине необходимо уже сейчас изолировать Крым от РФ – Волкер

Аннексия Крыма, Война в Украине, Курт Волкер, Російська агресія
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