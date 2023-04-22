Болгарія та Україна домовились щодо розблокування заборони на імпорт зерна – Мінагро

Україна та Болгарія дійшли згоди щодо розблокування українських вантажівок із агропродукцією на болгарському кордоні та їхнього розвантаження.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

– Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що сторони обговорили ситуацію, що склалася з імпортом та транзитом українського збіжжя, а також домовилися дочекатися рішення Єврокомісії щодо цього питання, після чого планується продовжити переговори.

– Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження, — додали в Мінагро.

Нагадаємо, що Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина оголосили про заборону на ввезення продуктів харчування з України протягом останніх днів попри попередження Брюсселя про те, що їхні дії є потенційно незаконними.

Своєю чергою ЄС готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС, що межують з Україною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.