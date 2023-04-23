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Малиновская Ангелина, редактор ленты

5 прилетов в городе и области: РФ обстреляла Харьковщину ракетами С-300

5 прилетов в городе и области: РФ обстреляла Харьковщину ракетами С-300
Фото: Depositphotos

Поздним вечером в Харькове раздалось несколько взрывов.

– Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях! – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что под ударом оккупантов находился Харьков и Харьковский район. Предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

— К сожалению, одна из вражеских ракет попала в частный сектор в с. Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются, – добавил он.

Предварительно зафиксировано не менее 5 прилетов в городе и области.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил, что в Новобаварском районе из-за ракетных обстрелов произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС работают на месте.

Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.

Напомним, что 21 апреля в Харькове прогремела серия взрывов.

К слову, сегодня, 22 апреля, оккупанты из миномета обстреляли центр Херсона , в результате чего был ранен мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Харьков
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