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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

5 прильотів у місті та області: РФ обстріляла Харківщину ракетами С-300

5 прильотів у місті та області: РФ обстріляла Харківщину ракетами С-300
Фото: Depositphotos

Пізно ввечері у Харкові пролунало декілька вибухів.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях! – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що під ударом окупантів був Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

– На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються, – додав він.

Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 прильотів у місті та області.

У свою чергу міський голова Ігор Терехов  повідомив, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці.

Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти.

Нагадаємо, що 21 квітня у Харкові пролунала серія вибухів. 

До речі, сьогодні, 22 квітня, окупанти із міномета обстріляли центр Херсону, внаслідок чого був поранений місцевий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Харків
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