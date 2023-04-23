5 прильотів у місті та області: РФ обстріляла Харківщину ракетами С-300
Пізно ввечері у Харкові пролунало декілька вибухів.
– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях! – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зауважив, що під ударом окупантів був Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
– На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються, – додав він.
Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 прильотів у місті та області.
У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці.
Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти.
Нагадаємо, що 21 квітня у Харкові пролунала серія вибухів.
До речі, сьогодні, 22 квітня, окупанти із міномета обстріляли центр Херсону, внаслідок чого був поранений місцевий.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.