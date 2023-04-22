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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон

В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Російською Федерацією.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Документом передбачається внесення зміни до низки законів, постанов та указів президента, включно із законом Про географічні назви та законом Про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Таким чином, в Україні будуть заборонені спроби дати географічним об’єктам назви, що звеличують, пропагують, увіковічують або символізують:

  • загалом Росію;
  • російські пам’ятні, історичні, культурні місця, дати, події;
  • російських діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших держав, переслідували дисидентів за критику тоталітарного радянського та російського режиму тощо.

Нардепи, що розробляли законопроєкт, впевнені, що це дозволить очистити український суспільний простір від нав’язаних ідеологем та поверне історичну справедливість, що відновить історико-національну топоніміку України та збагатить її.

– Ми маємо скинути цей колоніальний тягар, що нав’язувався нам багатьма десятиліттями, а то і століттями. І саме сьогодні є можливість створити нову ідентичність, подолати імперські колоніальні міфи, віднайти та утвердити ту історичну пам’ять, яка належить нам – українцям, щоб стати повноцінним господарем на своїй землі, — наголошують у пояснювальній записці.

Цей законопроєкт був проголосований Верховною Радою 248 голосами “за” ще 21 березня поточного року.

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Джерело: Верховна Рада
Володимир Зеленський, Перейменування вулиць, Росія
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