Валентина Летяк, редактор ленты
ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов и четыре системы ПВО
За последние сутки российские оккупационные войска потеряли еще 680 человек, а в целом с начала полномасштабного вторжения — 185 730 солдат и офицеров.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 22 апреля.
По его данным, украинские защитники также уничтожили немало вражеской техники, в частности по четыре танка и боевые бронированные машины, пять артсистем, четыре системы противовоздушной обороны и столько же беспилотников.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года до 22 апреля 2023-го:
- личный состав — около 185 730 (+680) военных;
- танки — 3 672 (+4);
- боевые бронированные машины — 7 130 (+4);
- артиллерийские системы — 2 832 (+5);
- РСЗО — 539;
- средства ПВО — 289 (+4);
- самолеты — 308;
- вертолеты — 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 398 (+4);
- крылатые ракеты — 911;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 718 (+5);
- специальная техника — 337 (+3).
Также, по данным Генштаба, РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За сутки на этих направлениях Силы обороны отбили 53 атаки оккупационных войск.
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