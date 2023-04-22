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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов и четыре системы ПВО

ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов и четыре системы ПВО
Фото: Минобороны

За последние сутки российские оккупационные войска потеряли еще 680 человек, а в целом с начала полномасштабного вторжения — 185 730 солдат и офицеров.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 22 апреля.

По его данным, украинские защитники также уничтожили немало вражеской техники, в частности по четыре танка и боевые бронированные машины, пять артсистем, четыре системы противовоздушной обороны и столько же беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года до 22 апреля 2023-го:

  • личный состав — около 185 730 (+680) военных;
  • танки — 3 672 (+4);
  • боевые бронированные машины — 7 130 (+4);
  • артиллерийские системы — 2 832 (+5);
  • РСЗО — 539;
  • средства ПВО — 289 (+4);
  • самолеты — 308;
  • вертолеты — 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 398 (+4);
  • крылатые ракеты — 911;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 718 (+5);
  • специальная техника — 337 (+3).

Также, по данным Генштаба, РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За сутки на этих направлениях Силы обороны отбили 53 атаки оккупационных войск.

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