За останню добу російській окупаційні війська втратили за останню добу ще 680 осіб, а загалом з початку повномасштабного вторгнення – 185 730 солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 квітня.

За його даними, українські захисники також знищили чимало ворожої техніки, зокрема по чотири танки та бойові броньовані машини, п’ять артсистем, чотири системи протиповітряної оборони та стільки ж беспілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 22 квітня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 185 730 (+680) військових;

танки ‒ 3 672 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 7 130 (+4);

артилерійські системи – 2 832 (+5);

РСЗВ – 539;

засоби ППО ‒ 289 (+4);

літаки – 308;

гелікоптери – 293;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 398 (+4);

крилаті ракети ‒ 911;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 718 (+5);

спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Також, за даними Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За добу на цих напрямках Сили оборони відбили 53 атаки окупаційних військ.

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