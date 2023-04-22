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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ знищили ще 680 окупантів та чотири системи ППО

ЗСУ знищили ще 680 окупантів та чотири системи ППО
Фото: Міноборони

За останню добу російській окупаційні війська втратили за останню добу ще 680 осіб, а загалом з початку повномасштабного вторгнення – 185 730 солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 квітня.

За його даними, українські захисники також знищили чимало ворожої техніки, зокрема по чотири танки та бойові броньовані машини, п’ять артсистем, чотири системи протиповітряної оборони та стільки ж беспілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 22 квітня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 185 730 (+680) військових;
  • танки ‒ 3 672 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 130 (+4);
  • артилерійські системи – 2 832 (+5);
  • РСЗВ – 539;
  • засоби ППО ‒ 289 (+4);
  • літаки – 308;
  • гелікоптери – 293;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 398 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 911;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 718 (+5);
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Також, за даними Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За добу на цих напрямках Сили оборони відбили 53 атаки окупаційних військ.

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