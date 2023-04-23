РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ

23 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів.

Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ. Загальний залп може становити до восьми ракет.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі чергує до восьми кораблів РФ. Серед них – теж два носії крилатих ракет типу Калібр. Ось тільки там загальний залп може становити до 24 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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