Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ

Кораблі РФ

23 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів.

Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ. Загальний залп може становити до восьми ракет.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі чергує до восьми кораблів РФ. Серед них – теж два носії крилатих ракет типу Калібр. Ось тільки там загальний залп може становити до 24 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Середземне море, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вивела у Чорне море девʼять кораблів, два з них – ракетоносії з Калібрами
кораблі РФ
Росія може списати флагман флоту атомний ракетний крейсер Петро Великий – ЗМІ
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ
Кораблі РФ
Російські кораблі-привиди проводять розвідку в Балтійському та Північному морях та збирають дані для диверсій – ЗМІ
Кораблі РФ, колаж факти
У разі наступу ЗСУ Чорноморський флот Росії евакуюється з Криму – Якимʼяк
Яким'як
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь