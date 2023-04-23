Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вивела на чергування в Чорне море сім кораблів – ВМС ЗСУ
23 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів.
Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ. Загальний залп може становити до восьми ракет.
В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі чергує до восьми кораблів РФ. Серед них – теж два носії крилатих ракет типу Калібр. Ось тільки там загальний залп може становити до 24 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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