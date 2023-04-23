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Россияне ударили по Днепропетровской области дроном с взрывным снарядом

Вибух
Фото: Факты ICTV

Российские войска вчера поздно вечером, 22 апреля, атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

— Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздно вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд, — говорится в сообщении.

Указано, что люди не пострадали. Территория удара обследуется.

Ранее в Новобаварском районе Харькова во время обстрела города и района россиянами из ЗРК С-300 вспыхнул пожар на автозаправочной станции.

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Источник: Сергей Лысак

Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь
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