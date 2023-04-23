Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дроном з вибуховим снарядом
Російські війська вчора пізно ввечері, 22 квітня, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
– Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що люди не постраждали. Територія удару обстежується.
Раніше у Новобаварському районі Харкова під час обстрілу міста та району росіянами із ЗРК С-300 сталася пожежа на автозаправній станції.
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Джерело: Сергій Лисак
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