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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

В понедельник не пугайтесь – синоптик о погоде на неделю

Гроза, блискавка
Фото: Depositphotos

Понедельник, 24 апреля, в Украине будет теплым, однако дождливым.

В течение дня столбики термометров будут подниматься от +14° до +19°.

В то же время периодически будут идти дожди. Предполагается, что они будут либо незначительными, либо умеренными.

Вероятно, после обеда местами возможны грозы.

– Не пугайтесь, примите эту синоптическую особенность во внимание, – предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в понедельник существенных осадков не ожидается. Хотя вероятность незначительного дождя, может быть, с грозой, все же остается.

В столице в понедельник будет тепло – до +18°.

В среду, 26 апреля, Украину пересечет влажный атмосферный фронт.

Из-за этого, добавляет Наталья Диденко, по территории страны распространится более холодный воздух. Только в восточной части Украины будет тепло и пройдут дожди.

Теплая погода возобновится в конце следующей недели.

Источник: Наталия Диденко

Наталка Діденко, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоды
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