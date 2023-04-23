Понедельник, 24 апреля, в Украине будет теплым, однако дождливым.

В течение дня столбики термометров будут подниматься от +14° до +19°.

В то же время периодически будут идти дожди. Предполагается, что они будут либо незначительными, либо умеренными.

Вероятно, после обеда местами возможны грозы.

– Не пугайтесь, примите эту синоптическую особенность во внимание, – предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в понедельник существенных осадков не ожидается. Хотя вероятность незначительного дождя, может быть, с грозой, все же остается.

В столице в понедельник будет тепло – до +18°.

В среду, 26 апреля, Украину пересечет влажный атмосферный фронт.

Из-за этого, добавляет Наталья Диденко, по территории страны распространится более холодный воздух. Только в восточной части Украины будет тепло и пройдут дожди.

Теплая погода возобновится в конце следующей недели.

Источник: Наталия Диденко

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