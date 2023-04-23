В понедельник не пугайтесь – синоптик о погоде на неделю
Понедельник, 24 апреля, в Украине будет теплым, однако дождливым.
В течение дня столбики термометров будут подниматься от +14° до +19°.
В то же время периодически будут идти дожди. Предполагается, что они будут либо незначительными, либо умеренными.
Вероятно, после обеда местами возможны грозы.
– Не пугайтесь, примите эту синоптическую особенность во внимание, – предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в понедельник существенных осадков не ожидается. Хотя вероятность незначительного дождя, может быть, с грозой, все же остается.
В столице в понедельник будет тепло – до +18°.
В среду, 26 апреля, Украину пересечет влажный атмосферный фронт.
Из-за этого, добавляет Наталья Диденко, по территории страны распространится более холодный воздух. Только в восточной части Украины будет тепло и пройдут дожди.
Теплая погода возобновится в конце следующей недели.
Источник: Наталия Диденко