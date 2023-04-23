У понеділок не лякайтесь – синоптик про погоду на тиждень
Понеділок, 24 квітня, в Україні буде теплим, але дощовим.
Протягом дня стовпчики термометрів підніматимуться від +14° до +19°.
Водночас періодично йтимуть дощі. Передбачається, що будуть вони або незначними, або помірними.
Імовірно, після обіду місцями можливі грози.
– Не лякайтеся, візьміть цю синоптичну особливість до уваги, – попереджає народний синоптик Наталія Діденко.
У Києві в понеділок істотних опадів не очікується. Хоч імовірність незначного дощу, можливо, з грозою, все ж залишається.
У столиці в понеділок буде тепло – до +18°.
У середу, 26 квітня, Україну перетне вологий атмосферний фронт.
Через це, додає Наталія Діденко, територією країни пошириться більш холодне повітря. Лише в східній частині України буде тепло та пройдуть дощі.
Тепла погода відновиться наприкінці наступного тижня.
Джерело: Наталія Діденко