Буданов о контрнаступлении ВСУ: Мы приближаемся к знаковой битве

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил свои предыдущие прогнозы о том, что решающая битва перед окончанием войны состоится именно весной.

— Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется — это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся, — подчеркнул разведчик.

По его словам, эти оценки базируются на тех объемах и темпах поставок западного вооружения, которые мы имеем на сегодняшний день, хотя признал, что хотелось бы их интенсифицировать и увеличить.

Комментируя заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, который говорил, что опасно называть будущую наступательную операцию Сил обороны решающим моментом, поскольку в случае провала партнеры могут принуждать нас к переговорам, Буданов отметил, что вероятность чего-либо может существовать.

— Случится ли это? Судьба Украины — в руках Украины. Кто бы нас к чему-то побуждал, не побуждал — решать нам, — подытожил главный разведчик страны.

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