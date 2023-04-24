Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свої попередні прогнози про те, що вирішальна битва перед закінченням війни відбудеться саме навесні.

– Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться – це таємниця. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, – наголосив розвідник.

За його словами, ці оцінки базуються на тих обсягах та темпах постачання західного озброєння, які ми маємо на сьогодні, хоча визнав, що хотілося б їх інтенсифікувати та збільшити.

Коментуючи заяву очільника МЗС Дмитра Кулеби, який говорив, що небезпечно називати майбутню наступальну операцію Сил оборони вирішальним моментом, оскільки у разі провалу партнери можуть примушувати нас до переговорів, Буданов зауважив, що ймовірність будь-чого може існувати.

– Чи станеться це? Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонукав, не спонукав – вирішувати нам, – підсумував головний розвідник країни.

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