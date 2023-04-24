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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Буданов про контрнаступ ЗСУ: Ми наближаємося до знакової битви

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свої попередні прогнози про те, що вирішальна битва перед закінченням війни відбудеться саме навесні.

Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться – це таємниця. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, – наголосив розвідник.

За його словами, ці оцінки базуються на тих обсягах та темпах постачання західного озброєння, які ми маємо на сьогодні, хоча визнав, що хотілося б їх інтенсифікувати та збільшити.

Коментуючи заяву очільника МЗС Дмитра Кулеби, який говорив, що небезпечно називати майбутню наступальну операцію Сил оборони вирішальним моментом, оскільки у разі провалу партнери можуть примушувати нас до переговорів, Буданов зауважив, що ймовірність будь-чого може існувати.

– Чи станеться це? Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонукав, не спонукав – вирішувати нам, – підсумував головний розвідник країни.

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Кирило Буданов

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, ЗСУ, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія
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