Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Международной организации по миграции: как получить 2 200 грн
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля

Президент Росії Володимир Путін

На оккупированные территории Луганской и Херсонской областей ездил не Владимир Путин, а его двойник. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил “проколы” Кремля, которые на это указывают.

— В любом случае это был двойник. На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что на каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают, — подчеркнул Буданов.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также считает, что на временно оккупированные российскими захватчиками территории Украины  ездил двойник российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, необходимо 10-14 дней провести на карантине, а если это встречи с иностранными представителями, то минимум на расстоянии 18 м.

Читайте также
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Володимир Путін

Фото: сайт Кремля

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Кремль, Луганская область, Разведка, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Заверил в уважении суверенитета: Китай удалил интервью своего посла об СССР и Крыме
Посольство Китаю у Франції
Войска РФ везде перешли в позиционную оборону — Буданов
Російський солдат
Путин воюет за свою жизнь: Зеленский объяснил, почему президент РФ не остановится на Украине
Путін
В Бахмуте украинские защитники не только держат оборону, но и контратакуют — Сырский
ЗСУ
Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины — что известно
На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь