На оккупированной территории Украины был двойник Путина: в разведке указали на “прокол” Кремля

На оккупированные территории Луганской и Херсонской областей ездил не Владимир Путин, а его двойник. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил “проколы” Кремля, которые на это указывают.

— В любом случае это был двойник. На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что на каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают, — подчеркнул Буданов.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также считает, что на временно оккупированные российскими захватчиками территории Украины ездил двойник российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, необходимо 10-14 дней провести на карантине, а если это встречи с иностранными представителями, то минимум на расстоянии 18 м.

Фото: сайт Кремля

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