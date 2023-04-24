На окупованій території України був двійник Путіна: у розвідці вказали на “прокол” Кремля

На окуповані території Луганської та Херсонської областей їздив не Володимир Путін, а його двійник. Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вказав на “проколи” Кремля, які на це вказують.

– У будь-якому разі це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають, – наголосив Буданов.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов також вважає, що на тимчасово окуповані території України російськими загарбниками їздив двійник російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, необхідно 10-14 днів провести на карантині, а якщо це зустрічі з іноземними представниками, то щонайменше на відстані 18 м.

Фото: сайт Кремля

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