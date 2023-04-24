Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро сделала странное заявление, что Украине для вступления в НАТО якобы нужно “разрешение РФ”. В украинском Министерстве иностранных дел уже отреагировали на такое абсурдное утверждение.

В комментарии российским пропагандистским СМИ Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО “без рисков” якобы возможно лишь при условии “одобрения” со стороны страны-агрессора РФ.

Под “рисками” представительница правой венгерской партии Наша Родина подразумевает “начало полномасштабного конфликта” в Европе.

– Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к блоку. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это посредством определенного соглашения, — утверждает Дора Дуро.

Она также сообщила, что Венгрия не видит “никаких обстоятельств”, которые позволили бы ей поддержать вступление нашей страны в военный блок.

Что говорят в украинском МИД

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили венгерской вице-спикеру, что наше государство имеет суверенное право свободно выбирать для себя средства безопасности. Оно неоднократно подтверждалось на уровне всех членов НАТО, в том числе Венгрии.

И разрешение РФ для вступления в блок Украине точно ни к чему.

– Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы, — подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он также отметил, что не существует никаких объективных причин, препятствующих вступлению нашей страны в Организацию Североатлантического договора. Ведь членство Украины только усилит блок и сделает невозможным повторение агрессии РФ в Европе.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что решение пригласить Украину на встречу министров иностранных дел стран НАТО якобы “подрывает принцип единства Альянса”.

Источник: Facebook Олега Николенко

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