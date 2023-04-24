В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за использование аккаунтов и страниц в социальных сетях с целью распространения недостоверной информации против основ национальной безопасности Украины.

Соответствующий законопроект 9223 был зарегистрирован на сайте парламента, где законодателями выступили члены фракции Слуга народа — Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк.

В пояснительной записке нардепы пишут, что проект закона имеет целью борьбу с так называемыми ботофермами.

— Соцсети не очень реагируют на сообщения о фейковых профилях и страницах, которые причастны к информационным атакам. Но эту проблему, наверное, стоит решать другими законодательными изменениями, которые позволят усилить позицию специально уполномоченных государством органов в коммуницировании с владельцами, руководителями (официальными лицами) соцсетей, других информационных платформ, — говорится в документе.

В то же время тех, кто, как ожидается, нарушит закон, но в его деятельности не будет признаков госизмены, нардепы предлагают штрафовать от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также возможно задействованы исправительные работы на срок до двух лет.

Действия, которые будут совершаться повторно или по предварительному сговору группой лиц, или, чтобы оказать влияние на принятие решений или совершение или не совершение действий государственными органами или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов — будут наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Текст законопроекта 9223

Критика в соцсетях

Как говорит один из авторов проекта закона, нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу, ему приходится слишком много бросать пользователей в соцсетях в черный список из-за критики.

— Вместо огульного хайпа, связанного с моей вполне нормальной инициативой, лучше объясните мне: а это нормально, когда избранный народом депутат должен читать тонны мусора и оскорблений о себе в интернете? Я уже, извините, “забембался” пополнять черный список, мне уже Facebook предупреждение сбрасывает, что у меня очень большой блек-лист… Но я хочу, чтобы и спецслужбы повлияли на администрацию Фейсбука, если ни я, ни мои помощники не могут заблокировать мои многочисленные фейковые псевдопрофили, — написал он.

Кроме того, он добавил к своему сообщению изображение, на котором, вероятно, противников действий нардепа он называет “порохоботами”.

Как пишет hromadske, Мазурашу был одним из авторов проектов законов о расстреле дезертиров, а также хотел ввести платный выезд для мужчин за границу после 24 февраля 2022 года.

В то же время УНИАН отмечает, что парламентарий Мазурашу является противником обслуживания на украинском и собирал подписи среди нардепов для отмены норм закона о языке, предусматривающего предоставление услуг на украинском.

Источник : Верховная Рада

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