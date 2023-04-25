Вооруженные силы Украины добились некоторых успехов в районе города Кременная (Луганская область).

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

– По состоянию на 24 апреля украинские войска добились небольших успехов к югу от Кременной, — отмечается в отчете.

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией от 24 апреля. По оценкам ISW, военнослужащие ВСУ могли продвинуться на северо-восток от населенного пункта Верхнекаменское (в 18 км от Кременной) и на юго-восток от Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

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Отмечается, что украинские силы отбили некоторые позиции вблизи Белогоровки.

В то же время, российские оккупационные войска совершили безуспешные наземные атаки в районе Невского и Макеевки. Село Невское расположено в 18 км на северо-запад от Кременной, а Макеевка – в 22 км на северо-запад.

В ISW напомнили о сообщении Генерального штаба Украины, что российские войска 23 и 24 апреля не предпринимали наступательных действий на линии Купянск – Сватово – Кременная.

2/ Geolocated footage posted on April 24 shows that Ukrainian forces have made marginal advances northeast of Verkhnokamianske (18km south of Kreminna) and southeast of Bilohorivka (12km south of Kreminna) on unspecified dates. pic.twitter.com/5V9JIQeILA — ISW (@TheStudyofWar) April 25, 2023

В отчете также отмечается, что ВСУ продолжают обстреливать логистические узлы оккупантов в тыловых районах временно захваченной Луганской области.

Аналитики обращают внимание на сообщения рашистов, что 22 апреля украинские войска нанесли удар из реактивных артиллерийских систем HIMARS по Алчевску (более 50 км от линии фронта). В то же время в оккупированном городе Ровеньки под удар попала нефтебаза (в более чем 100 км от линии фронта).

В ISW также сообщили, что российские подразделения в течение 23 и 24 апреля продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но не добились каких-либо территориальных успехов.

Источник : ISW

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